EGM: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 Özel Harekat Polisimiz Şehit olmuştur" - Son Dakika
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EGM: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 Özel Harekat Polisimiz Şehit olmuştur"

22.04.2022 23:17
EGM: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 Özel Harekat Polisimiz Şehit olmuştur"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat, Fırat, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa EGM: 'Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 Özel Harekat Polisimiz Şehit olmuştur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGM: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 Özel Harekat Polisimiz Şehit olmuştur" - Son Dakika
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