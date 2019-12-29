EGM: Gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel EGM: Gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişi yakalandı - Son Dakika

EGM: Gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişi yakalandı

6 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

EGM: Gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişi yakalandı, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde'nin İstanbul Sarıyer'deki ikameti önünde darp edilmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu; söz konusu saldırıyı gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 6 şüpheli bugün adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilecektir. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
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