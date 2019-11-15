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EGM: Gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur

6 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

EGM: Gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

EGM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Son günlerde asılsız, mesnetsiz, karalama amacı güden iddia ve iftiralarda bulunan gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:28 Kaynak: DHA
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