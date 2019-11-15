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EGM: Gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur
6 saat önce
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:28 Kaynak: DHA
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
EGM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Son günlerde asılsız, mesnetsiz, karalama amacı güden iddia ve iftiralarda bulunan gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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