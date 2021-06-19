EGM: Gaziantep'te mektup bırakıp, kaybolan polisle irtibat sağlandı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), Gaziantep'te mektup bırakarak ortadan kaybolan polis memuru ile irtibat sağlandığı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan 'Gaziantep'te görev yapan bir polis memurunun, arkasında bir mektup bırakarak ortadan kaybolduğu' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "18 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak; söz konusu personelle irtibat sağlanmış, kendisi ile psikolog görüşmesi yapılmıştır. Personelimizin sağlık durumu iyi olup, yakından ilgilenilmektedir" denildi.