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Gine açıklarında gerçekleştirilen operasyon ile 528 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Gine açıklarında gerçekleştirilen operasyon ile 528 kilogram kokain ele geçirildi

07.02.2022 15:52
Gine açıklarında gerçekleştirilen operasyon ile 528 kilogram kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında, Gine ve İspanya kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucunda, Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, toplam 528 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında, Gine ve İspanya kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucunda, Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, toplam 528 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgiler İspanya makamlarıyla paylaşılmış, 6 Şubat 2022 tarihinde İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra ülkemizde uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalanmış, operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir." - ANKARA

Gine açıklarında gerçekleştirilen operasyon ile 528 kilogram kokain ele geçirildi
Gine açıklarında gerçekleştirilen operasyon ile 528 kilogram kokain ele geçirildi
Gine açıklarında gerçekleştirilen operasyon ile 528 kilogram kokain ele geçirildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Kokain, Türk, Gine, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gine açıklarında gerçekleştirilen operasyon ile 528 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gine açıklarında gerçekleştirilen operasyon ile 528 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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