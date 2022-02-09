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EGM: Halil Falyalı cinayeti ile ilgili 3 kişi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

EGM: Halil Falyalı cinayeti ile ilgili 3 kişi İstanbul'da yakalandı

09.02.2022 22:12
EGM: Halil Falyalı cinayeti ile ilgili 3 kişi İstanbul'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü: "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde...

Emniyet Genel Müdürlüğü: "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır."

(İHA)

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGM: Halil Falyalı cinayeti ile ilgili 3 kişi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGM: Halil Falyalı cinayeti ile ilgili 3 kişi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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