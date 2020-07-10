EGM: Kırmızı bültenle aranan 4 kişinin ülkemize iadesi gerçekleştirildi - Son Dakika

EGM: Kırmızı bültenle aranan 4 kişinin ülkemize iadesi gerçekleştirildi
EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), farklı suçlardan kırmızı bültenle aranan 4 kişinin, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda dün Türkiye'ye iadelerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), farklı suçlardan kırmızı bültenle aranan 4 kişinin, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda dün Türkiye'ye iadelerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan kişilerin Hollanda'dan gönderilecek olan uyuşturucu maddelerin Hollanda'dan temin edilip nakliyecilere teslim etme aşamalarıyla ilgilendiği tespit edilen Kemal Kahya Hollanda'da, PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak'taki kamplarında aktif yer alan ve 2015 yılında Diyarbakır-Sur/Hendek olaylarında M-16 marka uzun namlulu silahlarla faaliyet yürüterek Silopi'deki mahallelerde silah ve mühimmat dağıtımı yaparak güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 'Bedran Cudi' kod adlı Hicri Mamaş, Belarus'ta, 2010 yılı Şubat ayı içerisinde Muğla- Bodrum'da 15 yaşından küçük bir kız çocuğunu alıkoyarak birden fazla cinsel istismarda bulunan ve hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan Samet Ardıç, Kırgızistan'da, Elazığ'da uyuşturucu kullanıcılarına temin etmekte olduğu uyuşturucu maddeyi fırın dükkanından çıkardığı esnada kolluk kuvvetlerimizce 17 kilo 900 gram toz esrarla yakalanan ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle kırmızı bülten ile aranan Ramazan Zor Hollanda'da, yakalanarak ülkemize iadeleri gerçekleştirildi. Türk Polis Teşkilatı olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında her türlü suç ve suçluyla mücadelemizi tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:26 Kaynak: DHA
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