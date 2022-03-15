EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan, 'uyuşturucu baronları' açıklaması - Son Dakika
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EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan, 'uyuşturucu baronları' açıklaması

15.03.2022 20:01
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan, 'uyuşturucu baronları' açıklaması

EMNİYET GENEL Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' ile ilgili ifadelerinin üzüntü verici olduğunu açıkladı.

EMNİYET GENEL Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' ile ilgili ifadelerinin üzüntü verici olduğunu açıkladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızı özellikle de gençlerimizi korumak için gece gündüz demeden uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bazen günlerce evini göremeyen arkadaşlarımız her türlü sonucu göze alarak zehir taciriyle savaşıyor. ve bundan sonra da savaşacak. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerin acısı hala yüreklerimizde. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Halen cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden 'baronlara' ve 'uyuşturucu satıcılarına' operasyon yapılmadığını ileri sürmek teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktır. Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük. Şehitlerimizde muazzep eden bu haksızlığa itirazımıza dile getirmeyi mesleğimizin onuru ve şerefi için görev biliyoruz."


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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan, 'uyuşturucu baronları' açıklaması - Son Dakika


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