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EGM: "Nusaybin'deki olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan polis görevden el çektirildi"
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde meydana gelen olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan bir polis memurunun görevden el çektirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde meydana gelen olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan bir polis memurunun görevden el çektirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden, sosyal medyada Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuklara polis ekiplerinin müdahalesi hakkında paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "24 Nisan 2020 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili olarak; polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş ederek müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen polis memuru hakkında soruşturma başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:29 Kaynak: İHA
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