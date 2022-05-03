EGM: Operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecek - Son Dakika
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EGM: Operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecek

03.05.2022 16:07
EGM: Operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecek

EMNİYET Genel Müdürlüğü, sosyal medyada 'Afgan', 'Pakistanlı' hesaplar gibi kendilerini gösterenlerin Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yayımladığını belirterek, "Gerekli incelemeler başlatılmıştır.

EMNİYET Genel Müdürlüğü, sosyal medyada 'Afgan', 'Pakistanlı' hesaplar gibi kendilerini gösterenlerin Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yayımladığını belirterek, "Gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini 'Afgan, Pakistanlı' hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir" denildi.


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Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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