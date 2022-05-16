EGM: "Özel güvenlik görevlileri, mevzuatla verilmiş diğer görevleri yapabilir" - Son Dakika
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EGM: "Özel güvenlik görevlileri, mevzuatla verilmiş diğer görevleri yapabilir"

16.05.2022 15:57
EGM: "Özel güvenlik görevlileri, mevzuatla verilmiş diğer görevleri yapabilir"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın yayın organlarında çıkan, "Yargıtay'dan emsal karar: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın yayın organlarında çıkan, " Yargıtay'dan emsal karar: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

EGM, bazı basın yayın organlarında çıkan "Yargıtay'dan emsal karar: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. EGM, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Özel güvenlik görevlileri, duyarlı kapıdan ve x-ray cihazından geçirme, dedektörle arama gibi önleyici aramanın yanı sıra mevzuatla verilmiş diğer görevleri yapabilir. Bu aramalar sonucunda suç teşkil edebilecek ve mahkemede delil olabilecek her türlü malzemenin temini için yapılacak aramalar mahkeme kararına göre yapılır.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un "Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri" başlıklı 7'nci maddesi ile Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği'nin "Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri" başlıklı 21'inci maddesinde, özel güvenlik görevlilerinin yetkileri tanımlanmıştır. Özel güvenlik görevlilerinin; koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme ve görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkümiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve mevzuatla tanımlanmış diğer yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Adli aramalar hakim kararı veya Cumhuriyet Savcısı emri ile yapılabilecek aramalar olup, sadece adli kolluk birimlerince yapılabilmektedir.

Polis dahil olmak üzere adli kolluk birimleri, adli aramaları gerekli adli mercilerden izin alarak yapmakta, suç soruşturmalarında elde edilen suç delillerine ilişkin iş ve işlemler Ceza Muhakemesi Kanununa ve mevzuatına uygun yürütülmekte ve gerekli tutanaklar tanzim edilmektedir.

Özel güvenlik görevlilerinin anılan kararda da belirtildiği üzere genel kolluk gibi adli arama yetkisi bulunmamakta ancak genel kolluğun olmadığı yerlerde görev yaparken güvenlik sistem ve cihazları ile önleyici amaçlı kontroller yapabilmekte, bir suç unsuru veya şüpheli durumla karşılaştığında genel kolluğa haber vererek şüpheli şahısları genel kolluk gelinceye kadar kontrol altında tutabilmekte, genel kollukça adli ve idari işlem tesis edilmesini sağlamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında Kanunca tanımlanmış yetkilerini Kanunda belirtildiği şekilde kullanmalarında engel bir durum bulunmamaktadır."

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

YORUMLAR
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Yargıtay, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGM: 'Özel güvenlik görevlileri, mevzuatla verilmiş diğer görevleri yapabilir' - Son Dakika


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