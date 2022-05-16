EGM: Özel güvenlik görevlileri önleyici arama yapabilir - Son Dakika
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EGM: Özel güvenlik görevlileri önleyici arama yapabilir

16.05.2022 16:06
EGM: Özel güvenlik görevlileri önleyici arama yapabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlilerinin, "duyarlı kapıdan ve X-ray cihazından geçirme ve dedektörle bakma" gibi önleyici arama yapabileceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlilerinin, "duyarlı kapıdan ve X-ray cihazından geçirme ve dedektörle bakma" gibi önleyici arama yapabileceğini bildirdi.

EGM'nin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında "Yargıtaydan emsal karar: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" başlığı ile yer alan haberlerin, "özel güvenlik görevlilerinin önleyici arama yapamayacağı" şeklinde anlaşıldığı kaydedildi.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un "Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri" başlıklı 7'nci maddesi ile Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği'nin "Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri" başlıklı 21'inci maddesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin tanımlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Özel güvenlik görevlilerinin, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ile mevzuatla tanımlanmış diğer yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Adli aramalar, hakim kararı veya cumhuriyet savcısı emri ile yapılabilecek aramalar olup sadece adli kolluk birimlerince yapılabilmektedir. Polis dahil olmak üzere adli kolluk birimleri, adli aramaları gerekli adli mercilerden izin alarak yapmakta, suç soruşturmalarında elde edilen suç delillerine ilişkin iş ve işlemler Ceza Muhakemesi Kanunu'na ve mevzuatına uygun yürütülmekte ve gerekli tutanaklar tanzim edilmektedir."

Özel güvenlik görevlilerinin Yargıtay kararında da belirtildiği üzere genel kolluk gibi adli arama yetkisinin bulunmadığı ancak genel kolluğun olmadığı yerlerde görev yaparken güvenlik sistemi ve cihazları ile önleyici amaçlı kontroller yapabildiği kaydedilen açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin, suç unsuru veya şüpheli durumla karşılaştıklarında genel kolluğa haber vererek şüphelileri kontrol altında tutabilecekleri, genel kollukça adli ve idari işlem tesis edilmesini sağlayabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında kanunca tanımlanmış yetkilerini kanunda belirtildiği şekilde kullanmalarında engel bulunmadığının altı çizildi.

YORUMLAR
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EGM'den 'özel güvenlik' açıklaması: Mevzuatla verilmiş diğer görevleri yapabilir EGM'den 'özel güvenlik' açıklaması: Mevzuatla verilmiş diğer görevleri yapabilir Edirne Emniyet Müdürü Alçalar'a ziyaret Edirne Emniyet Müdürü Alçalar'a ziyaret

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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