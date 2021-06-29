EGM, özel harekat polislerinin rehine kurtarma tatbikatının görüntülerini paylaştı - Son Dakika

EGM, özel harekat polislerinin rehine kurtarma tatbikatının görüntülerini paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesaplarından özel harekat polislerinin rehine kurtarma tatbikatına ilişkin görüntüleri paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesaplarından özel harekat polislerinin rehine kurtarma tatbikatına ilişkin görüntüleri paylaşıldı. EGM'nin sosyal medya hesaplarından, "Teşkilatımızın çelik bileği. Özel harekat polislerimizden nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı." ifadeleri ile paylaşılan videoda, polislerin senaryo gereği operasyona hazırlıkları ve rehinenin bulunduğu uçağa giriş yaptıkları görüntüler yer aldı.

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