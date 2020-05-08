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EGM: "Polis teşkilatına yönelik atılmış çirkin bir iftiradır"
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü, bir köşe yazarının emekli bir polis müdürünün beyanına dayandırdığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, bir köşe yazarının emekli bir polis müdürünün beyanına dayandırdığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir köşe yazarının "Bu Pazar çok ceza kesilebilir" başlıklı emekli bir polis müdürünün beyanına dayandırarak yazmış olduğu köşe yazısına istinaden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, tüm dünyanın pandemi ile uğraştığı bu zorlu süreçte hiçbir resmi dayanağı olmayan bu tür beyanların gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ve istekle vatandaşların sağlığını korumak için çalışan polis teşkilatına yönelik atılmış çirkin bir iftira olduğu belirtildi. Söz konusu iddiaların doğru olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Yazıda belirtildiği gibi sahada çalışılan personelimize yönelik böyle bir talimat verilmemiştir. İddia edildiği gibi bu ve buna benzer uygulamamalarımız da bugüne kadar kesinlikle olmamıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.
(Neşra Durmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:15 Kaynak: İHA
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