EGM: Provokatif paylaşım yapan 25 hesap yöneticisinin tespiti yapıldı - Son Dakika
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EGM: Provokatif paylaşım yapan 25 hesap yöneticisinin tespiti yapıldı

13.11.2022 21:35
EGM: Provokatif paylaşım yapan 25 hesap yöneticisinin tespiti yapıldı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili "Provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" açıklamasında bulundu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili "Provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" açıklamasında bulundu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/ Beyoğlu'nda meydana gelen 'Patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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