EGM, provokatif paylaşımlar yapılan hesaplarla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
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EGM, provokatif paylaşımlar yapılan hesaplarla ilgili inceleme başlattı

03.05.2022 15:58
EGM, provokatif paylaşımlar yapılan hesaplarla ilgili inceleme başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapılarak, kendilerini Afganistan ve Pakistanlı gibi gösterenlerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapılarak, kendilerini Afganistan ve Pakistanlı gibi gösterenlerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntülerle kendilerini Afganistanlı, Pakistanlı gibi gösteren hesapların bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu yöntemle ülkede iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

Gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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EGM: 'İç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır' EGM: 'İç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır' Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandı Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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