EGM: Sosyal medyada bir hemşireye hakarette bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunan 'SKaanaltnok1' rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok'un gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamda, "Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır." denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -