EGM: Sosyal medyada hemşireye hakaret eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan hesabın yöneticisi olduğu belirlenen S.K.A'nın Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu tespit edilen S.K.A'nın, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilerek, zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.