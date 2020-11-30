EGM: Tanımadığınız kişilerden gelen talepleri yerine getirmeyin - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce suç organizasyonları tarafından bazı kaçakçılık suçlarında sabıkası olmayan kişilerin kurye olarak, bu kişilere ait araçların da suça konu malzemelerin taşınmasında kullanıldığının tespit edildiği belirtilerek, vatandaştan tanımadıkları kişilerden gelen talepleri yerine getirmemeleri istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde suç organizasyonları tarafından başta uyuşturucu ticareti olmak üzere bazı kaçakçılık suçlarında sabıkası olmayan kişilerin kurye olarak, yine bu kişilere ait araçların da ödünç alma veya kiralama yöntemiyle suça konu malzemelerin taşınmasında kullanıldığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir hukuki mağduriyet yaşamamaları adına, tanımadıkları veya şüphelendikleri şahıslardan gelen talepleri yerine getirmemeleri ve karşılaştıkları bu tip durumlardan ilgili kolluk birimlerimizi bilgilendirmeleri büyük önem arz etmektedir" denildi.