EGM, TEKNOFEST 2021'deki yerini aldı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2021'de, envanterine yeni eklenen 'lazer silahlı drone sistemi' ve Emniyet Müzesi'nde muhafaza edilen 'Çanakkale Parası'nı görücüye çıkardı.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen teknoloji fuarı TEKNOFEST 2021 başladı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen fuarda 26 Eylül'e kadar ziyaretçi kabul edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü de TEKNOFEST'te yerini aldı. EGM'nin stantlarında 'lazer silahlı drone sistemi' ile Çanakkale Savaşı'nın simgeleri arasında yer alan ve Emniyet Müzesi'nde muhafaza edilen 'Çanakkale Parası' görücüye çıktı.

LAZER SİLAHLI DRONE SİSTEMİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun bizzat takip ettiği ve projelendirmiş olduğu bölgede cana ve mala zararı en aza indiren sahada aktif görev alan personellerin can güvenliğine yönelik geliştirilen havadan imha robotu, TEKNOFEST'te ilgi çekti. EGM Kriminal Daire Başkanlığı tarafından kullanılan sistem; el yapımı patlayıcı (EYP) ve kirli bombalara (KBRN-P) yaklaşma, müdahale etme, etkisiz hale getirme ve imha etme amacıyla kullanılacak. Sistemin özelliği ise uzaktan el yapımı patlayıcıların imhası amaçlı olarak üzerine Lazer Silahı entegrasyonu yapılması planlanan ilk yerli hava aracı olması.'BEDELİ, ÇANAKKALE'DE ALTIN OLARAK TESVİYE OLUNACAKTIR'

EGM'nin standında çokça ilgi gören bir diğer şey ise tarihi literatüre 'Çanakkale Parası' olarak geçen, Asteğmen Mehmet Muzaffer'in hazırladığı 100 liralık kaime. Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale Cephesi'ndeki savaşın Osmanlı ordularının zaferiyle sonuçlanmasının hemen ardından, alayın Irak ve Filistin cephelerinde sevkiyatı için gerekli olan otomobil ve kamyon lastiği ihtiyacının karşılanması amacıyla Asteğmen Mehmet Muzaffer, tüccara vermek için bir gecede 50 liralık kaimeyi esas alarak 100 liralık bir kaime yaptı. Tüccarın Osmanlı Bankası'na karşılığı olan 100 altını almak amacıyla ibrazı esnasında kaimenin sahteliği anlaşıldı. Hikayenin bütün İstanbul'a yayılmasıyla Şehzade Abdülhalim Efendi olaydan haberdar olarak 100 altını tüccara ödedi. Asteğmen Mehmet Muzaffer'in ordunun kamyon ve otomobil lastiği ihtiyacını karşılamak için bir gecede hazırladığı 100 liralık kaime ise İstanbul Polis Okulu'ndaki Emniyet Müzesi'ne hediye edildi. 50 liralık kaime üzerinde 'Bedeli, dersadette altın olarak tesviye olunacaktır' yazarken Asteğmen Mehmet Muzaffer'in yaptığı 100 liralık kaimede 'Bedeli, Çanakkale'de altın olarak tesviye olunacaktır' yazıyor.