EGM: Toplumu yanlış yönlendirenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü, bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi tarafından uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucu ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin doğru ve bilimsel olmayan bazı rakamların verildiğini, toplumu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlere başlandığını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi tarafından uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucu ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin doğru ve bilimsel olmayan bazı rakamlar verildiği bildirildi. Uyuşturucuya başlama yaşının tüm dünya üzerinde ortalama veya ortanca yaş üzerinden hesaplandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "2018 Türkiye Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı anketine göre ortalama başlama yaşı 19,5'tir. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve narkotik.pol.tr internet adresimizden yayımlanmış NARKOLOG projesine göre ortalama başlama yaşı 20,8'dir. Uyuşturucuya doğrudan bağlantılı ölümler tüm dünyada, sadece 15-64 yaş arası ölümler üzerinden hesaplanır. Yayımlanan raporlarda ülkelerin ölümlerde yarıştırılması, yaşa göre bir sıralamaya tabi tutulması söz konusu değildir. Madde bağlantılı ölüm sayıları milyon kişiye düşen ölümler üzerinden değerlendirilir ve bu oranda ülkemiz diğer ülkelerin oldukça gerisindedir. Söz konusu manüpilatif açıklamalarla, ülkemizin uyuşturucu mücadelesinde ulaşmış olduğu noktayı görmezden gelen, vatandaşlarımız üzerinde soru işareti ve güvensizlik oluşturmaya çalışan, toplumu bilimsel olmayan ve kulaktan dolma verilerle yanlış yönlendirenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlere başlanmıştır."