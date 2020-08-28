EGM: Usulsüz çakar kullanan 23 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretleri kullanıldığı tespit edilen 23 araç ve sürücüsü hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretleri kullanılan araçlara yönelik 25 ve 26 Ağustos'ta bölgesel denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 74 bin 670 araç denetlendi. Mevzuata aykırı olarak usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanıldığı tespit edilen 23 araca ve sürücüsüne işlem yapıldı. Ayrıca; 412 araç trafikten men edildi, 132 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 9 bin 404 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

ANKARA, -