EGM: Van'da çocugˆa cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ (EGM), bir video paylas¸ım uygulamasında c¸ocugˆa cinsel istismarda bulundugˆu tespit edilen kişinin, Van Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Asayis¸ S¸ubesince yakalandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suc¸larla Mu¨cadele Daire Bas¸kanlıgˆınca, sosyal medyada 7 gün 24 saat esasına go¨re sanal devriye faaliyetlerinin yu¨ru¨tüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya u¨zerindeki bir video paylas¸ım uygulamasında c¸ocugˆa cinsel istismarda bulundugˆu tespit edilen M.T isimli s¸ahıs, Van Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Asayis¸ S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından yakalanmıs¸ ve gerekli yasal is¸lemler bas¸latılmıs¸tır. Tu¨rk Polis Tes¸kilatı, suc¸ ve suc¸lularla mu¨cadeleyi her alanda oldugˆu gibi sanal ortamda da su¨rdu¨rmeye devam edecektir."