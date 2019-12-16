Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Anadolu Üniversitesi arasında Suç Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi ile EGM arasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Suç Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin protokolün imza töreni gerçekleştirildi.

Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu'nun yanı sıra akademisyenler ve yetkililer katıldı.