EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında "Suç Araştırma Merkezi" protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında 'Suç Araştırma Merkezi' protokolü imzalandı - Son Dakika

EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında "Suç Araştırma Merkezi" protokolü imzalandı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Anadolu Üniversitesi arasında Suç Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Anadolu Üniversitesi arasında Suç Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi ile EGM arasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Suç Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin protokolün imza töreni gerçekleştirildi.

Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu'nun yanı sıra akademisyenler ve yetkililer katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boyu 1.65'ten kısa olan yolculara Emniyet'ten uyarı geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak Son ankette yeni partilere kötü haber! Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları ortaya çıktı Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları

Son Dakika Haberleri
01:52 Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı - Son Dakika
01:48 Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti - Son Dakika
01:40 Almanya nitelikli işçi arıyor - Son Dakika
01:20 Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü - Son Dakika
01:13 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 02:14:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında "Suç Araştırma Merkezi" protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]