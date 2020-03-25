EGM: "Yaşlı bir vatandaşa başına kolonya döken kişi gözaltına alındı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel EGM: 'Yaşlı bir vatandaşa başına kolonya döken kişi gözaltına alındı' - Son Dakika

EGM: "Yaşlı bir vatandaşa başına kolonya döken kişi gözaltına alındı"

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındığını bildirdi.

EGM:

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Yaşlı bir vatandaşın sokakta durdurularak zorla yüzüne maske takılıp başına kolonya döküldüğü' görüntülerin paylaşmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yapılan incelemeler sonucunda 18 Mart 2020 tarihinde, İstanbul 65 yaş üstü vatandaşımıza yönelik aşağılayıcı hareketlerde bulunan O.K. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gerekli işlemler başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüzü gibi sanal ortamda da 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:04 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum         
22:28
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü         
17:31
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek         
09:06
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu         
07:52
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor         
04:37
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti         
02:27
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Küvette çıplak video çeken 61 yaşındaki Madonna virüs tespitiyle tepki çekti Küvette çıplak video çeken 61 yaşındaki Madonna virüs tespitiyle tepki çekti         
16:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 06:55:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EGM: "Yaşlı bir vatandaşa başına kolonya döken kişi gözaltına alındı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]