Egm'ye 3 Bin Adet Mpt-55

Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) 2018 yılının son silah sevkiyatını gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) 2018 yılının son silah sevkiyatını gerçekleştirdi.



2018 yılı içerisinde toplam 59 bin 396 adet silah güvenlik güçlerine teslim edildi. Kırıkkale Silah Fabrikasında üretilen 3 bin adet MPT-55 ve yedek parça Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı. Düzenlenen törende devamlı Osmanlı marşları çalındı.



MKE tarafından Kırıkkale Silah Fabrikasında üretimi tamamlanan 3 bin adet MPT-55 ve yedek parça düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilmek üzere 5 tırla yola çıktı. Törende poligon görevlileri tarafından silahlar ile atışlar yapıldı. 2018 yılının son silah sevkiyatının gerçekleştirildiğini ifade eden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, "Silah fabrikası olarak çok yoğun bir çalışma süreci gerçekleştirdik. Silah fabrikası tarihinde koordineli sevkiyatlar gerçekleştirdik" dedi.



"2018 yılı içerisinde 59 bin 396 adet silah teslim ettik"



Bugün 3 bin adet MPT-55 ve yedek parça sevkiyatının yapıldığını ifade eden Ocakcıoğlu, "Daha önceden 56 bin 356 sevkiyatımıza bu 3 bin adeti de ilave edersek 59 bin 396 adet teslim etmiş oluyoruz. Halen ambarımızda 4 bin 200 adet daha silahımız var. O da yıl başı itibariye öbür yıla kalıyor. Silah fabrikası çalışanları olarak hepinize üstün gayretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu tabloyu daha ilerilere taşımamız daha güzel silahlar yapmamız bizim silah fabrikamızı ayakta durmamızı sağlayacaktır. Burada bu üretimler çıktıkça özel sektöre verecek olan silahlarımızın da silah fabrikasında kalacağı kesindir. Önce silah fabrikamızı düşünerek üretimlerimizi zamanında kaliteli bir şekilde üretmemiz lazım. Bu fabrikanın ayakta kalmasını istiyorsak, daha üstün bir şekilde çalışmamız lazım" diye konuştu. - KIRIKKALE

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