Son Dakika Haberleri: EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi
Son Dakika Güncel EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi - Son Dakika

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi

6 saat önce

SAVUNMA Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi, System.String[]

SAVUNMA Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98'e ulaştı" dedi. Demir, paylaşımda Bayraktar TB2'nin katıldığı operasyonlardaki görüntülerine yer verdi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:03 Kaynak: DHA
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