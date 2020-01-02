EGM: Yılbaşı denetimlerinde 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel EGM: Yılbaşı denetimlerinde 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı - Son Dakika

EGM: Yılbaşı denetimlerinde 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı

6 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), trafik güvenliğini sağlamak ve yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 tarihlerinde ülke genelinde 'yılbaşı tedbirleri' kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 110 bin 961 araç ile...

EGM: Yılbaşı denetimlerinde 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), trafik güvenliğini sağlamak ve yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 tarihlerinde ülke genelinde 'yılbaşı tedbirleri' kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 110 bin 961 araç ile sürücüsünün denetlendiğini ve toplam 16 bin 478 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı.

EGM, yılbaşı nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yılbaşı nedeniyle, şehirlerarası ve şehiriçi yollardaki trafik yoğunluğunun diğer günlere oranla artış göstereceği değerlendirildi ve bu ortamın herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için trafik denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin artırılması, hedef bölgelerde alkol denetimlerine ağırlık verilmesi, yoğun güzergah ve kavşaklarda görünür olunması gibi tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında, trafik güvenliğini sağlamak ve yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 tarihlerinde ülke genelinde 'yılbaşı tedbirleri' kapsamında denetimler gerçekleştirildi" denildi.

Yapılan denetimlerde, 110 bin 961 araç ile sürücü denetlenirken, 2 bin 681 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 53 ticari araç sürücüsünün ise kış lastiği kullanmadığı tespit edildi. Bu kapsamda, bin 720 araç trafikten men edildi, 2 bin 597 sürücü belgesi ise geçici olarak geri alındı. Toplam 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" uyarısı yapıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Yılbaşı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşi Ayşe Arman'a sürpriz yapan Ömer Dormen'in yaptığı kapak hareketi dikkat çekti
Papa skandal hareketi için özür diledi "Tüm bereketine açıyorum kendimi" diyen Demet Evgar, bacaklarını açarak yılbaşı pozu verdi Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
02:36 Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü - Son Dakika
02:24 Şehidin Ankara'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
02:24 Şehidin Ankara'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
02:22 Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye "Başbakan tarafından darbe yapılıyor" iddiası - Son Dakika
02:10 Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 02:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EGM: Yılbaşı denetimlerinde 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]