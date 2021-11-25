EGM: "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk... - Son Dakika

EGM: "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk...
25.11.2021 00:58
EGM: "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda...
EGM: "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." - ANKARA
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