EGM: Yürüyüşün yasalara aykırı engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksun - Son Dakika

EGM: Yürüyüşün yasalara aykırı engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksun
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), baro başkanlarının yürüyüşle ilgili, "Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur" açıklamasını yaptı.
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), baro başkanlarının yürüyüşle ilgili, "Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur" açıklamasını yaptı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı illerden araçlarıyla Ankara'ya gelen baro başkanlarının şehirlerarası karayolu üzerinde toplu olarak yürüyüş yapmak istediği belirtilerek, şöyle denildi: "Şehirler arası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ile mevcut pandemi tedbirleri ve il hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar kendilerine hatırlatılarak yürüyüşe müsaade edilmeyeceği; ancak gelmiş oldukları araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda kendilerine yardımcı olunacağı belirtilmiştir. Buna rağmen yürüyüşü yapmak için ısrar eden ve bir süre şehirlerarası karayolunu trafiğe kapayan grup mevzuata uygun şekilde davranılmak suretiyle kenara çekilerek yolun trafiğe açılması sağlanmıştır. Bu durum kamuoyunda bazı kesimler tarafından polisin yetkisini aştığı ve yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği şeklinde ifade edilmiştir. Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur. Bu tamamen bilgi eksikliği veya kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:42 Kaynak: DHA
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