EGO 77 yaşında - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 77. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki etkinlik kapsamında, "EGO'nun 77 yıllık anıları" konulu söyleşi yapıldı.

Eski EGO Genel Müdürlerinden Ethem Özbakır, 25 yıl sonra hatırlanarak etkinliğe davet edilmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Kendi dönemimizde Metro, Ankaray ve doğal gazda önemli çalışmalar yaptık. Bu dönemi oldukça başarılı buluyorum." dedi.

Eski EGO Genel Müdürlerinden Cihan Altınöz ise yıllar sonra hatırlanmanın ve programa davet edilmenin onur verici olduğunu belirterek, "Burada ciddi işler yapılacağına dair güzel bir niyet gördük. Bu nedenle ufak bir katkımız olur diye davete kalktık, geldik. Belediyemize ve EGO'muza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi önüne getirilen 1987 model belediye otobüsleri programa katılanlara nostalji anlar yaşattı.

Emekli EGO genel müdürleri ile 2019'da emekliye ayrılan personele başarı plaketlerinin verildiği etkinlik konserle sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, başkentteki vatandaşların memnuniyetini öncelediklerini, akıllı ulaşım sistemlerini ve bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanmak istediklerini bildirdi.

EGO'nun kuruluşunun Cumhuriyetin kuruluş dönemine yakın olduğunu aktaran Alkaş, şunları kaydetti:

"Ankara'nın hatta Türkiye'nin ulaşım alanında bir markası haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Yaptığımız hizmetin vatandaşlarda bir karşılığı olduğunu, olumlu ya da olumsuz yansımalarını eş zamanlı olarak görme şansımız oluyor ve bu insanı heyecanlandıran bir şey. Hizmet kalitesini artıracağız, ulaşımı daha da güvenli hale getireceğiz."