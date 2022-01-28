EGO CEP'te uygulaması güncellendi - Son Dakika

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EGO CEP'te uygulaması güncellendi

ANKARA - EGO Genel Müdürlüğü, "EGO CEP'te" mobil uygulamasını kendi imkanlarıyla güncelleyerek yeni arayüzü ile daha hızlı ve daha kullanışlı hale getirdi.

EGO Genel Müdürlüğü, teknolojik yenilikleri takip ederek Başkentlilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Özel Halk Otobüsleri, Özel Toplu Taşıma Araçları ile EGO Otobüslerinin takibine imkan veren ve otobüs hatları ile ilgili tüm bilgilerin kullanıcılarla paylaşıldığı "EGO CEP'te" mobil uygulaması tasarım ve yazılım olarak güncellenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kullanıcı dostu uygulama

Kullanıcı dostu arayüzüyle hem daha kullanışlı hem de daha hızlı bir mobil uygulama haline gelen EGO Cep'te, son güncellemeyle birlikte vatandaşlar tarafından bundan sonra daha rahat kullanılabilecek.

"Google Play" ile "App Store"dan indirilebilecek uygulama iOS ve Android platformlarda ortak bir tasarımla güncellenerek kullanıma açıldı.

Tasarruf sağlandı, bildir butonu eklendi

Uygulama tamamen EGO Genel Müdürlüğünün kendi imkan ve kaynaklarıyla güncellenirken, bu sayede yaklaşık 1 milyon TL tasarruf elde edildi.

Kullanıcılar uygulama sayesinde ANKARAKART bakiye bilgilerini takip ederek geçmişte yapılan işlemleri kontrol edebilir ve kartlarına kredi kartı ile bakiye yükleyebilir hale geldi.

Yolcular güncelleme ile bundan sonra direkt öneri ve şikayetlerini hızlı bir şekilde "Bildir" butonu ile Başkent 153'e iletebilecek.

Güncelleme sonrası şikayetlerde azalma

Güncelleme sonrası kullanıcıların bir defaya mahsus kişisel ve kart bilgilerini tekrar girmeleri gerektiğini ve bundan sonraki güncellemelerde bu bilgilerin otomatik olarak aktarılacağını belirten EGO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Yayla, şöyle konuştu:

"Uygulamada zaman içerisinde bazı aksaklıklar görüldü. Toplu taşıma araçlarımızda kullanılan araç takip sistemimiz eskimişti. Sistem yenilenemediği için teknolojik olarak geri kalmıştı. Araç takip sisteminin yenilenmemesi nedeniyle de EGO CEP'te uygulamasında sıkıntılar yaşanıyordu. Yüklenici firmayla ekim ayında başlayan Araç Takip Sistemi yenileme çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Yapılan yeni güncelleme sayesinde Başkent153'e gelen şikayetler de yüzde 80 oranında azaldı."

Yayla, EGO CEP'te uygulamasının yeni tasarımının sade ve hızlı yapısıyla kullanıcılara otobüsün nerede olduğu, ilgili durağa ne zaman geleceği, hareket saati ve hat güzergahı gibi bilgilere çok daha kolay ulaşma imkanı sağlayacağını da ekledi.