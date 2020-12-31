EGO'dan 61-64 yaş Ankarakart kullanıcılarına vize uyarısı - Son Dakika

EGO'dan 61-64 yaş Ankarakart kullanıcılarına vize uyarısı

31.12.2020 11:40
EGO'dan 61-64 yaş Ankarakart kullanıcılarına vize uyarısı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 61-64 yaş ANKARAKART sahibi vatandaşları 15 Ocak 2021 tarihine kadar vize ücretini gecikmeden yatırmaları konusunda uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 61-64 yaş ANKARAKART sahibi vatandaşları 15 Ocak 2021 tarihine kadar vize ücretini gecikmeden yatırmaları konusunda uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 61-64 yaş arası ANKARAKART sahiplerinin vize işlemlerini geciktirmeden tamamlaması uyarısında bulundu.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 61-64 yaş ANKARAKART sahibi vatandaşların kartların geçerliliğinin devam edebilmesi için vize ücretlerini yatırması gerektiğine dikkat çekildi.

Vize işlemleri için son gün 15 Ocak

Vize işlemi yapılmayan kartların ücretsiz olma özelliğini yitireceğinin belirtildiği duyuruda, "Bu yaş grubunda yer alan vatandaşlarımız vize işlemlerini kent genelinde 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren ANKARAKART İşlem Merkezlerinden 15 Ocak Cuma gününe kadar 120 TL vize ücreti ve ikametgah belgeleriyle birlikte yaptırabilecek" denildi.

Ücretsiz geçişten kesintisiz yararlanmak isteyen 61-64 yaş arası ANKARAKART sahibi vatandaşlar;

- Kızılay (08.00-17.00),

-Dikimevi (08.00-17.00)

- Beşevler (08.00-17.00),

-Akköprü (08.00-17.00)

-EGO Hizmet Binası'nda (08.00-16.00) bulunan işlem merkezlerine gelerek vize işlemlerini gerçekleştirebilecek. - ANKARA

EGO'dan 61-64 yaş Ankarakart kullanıcılarına vize uyarısı
EGO'dan 61-64 yaş Ankarakart kullanıcılarına vize uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ocak, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGO'dan 61-64 yaş Ankarakart kullanıcılarına vize uyarısı - Son Dakika


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