EGO'dan 'Ayın Şoförü' uygulaması - Son Dakika

EGO'dan 'Ayın Şoförü' uygulaması

19.03.2021 02:21

EGO'dan 'Ayın Şoförü' uygulaması EGO Genel Müdürlüğü konforlu ve temiz bir ulaşım kadar vatandaş memnuniyetini dikkate alan uygulamaları da hayata geçirmeye devam ediyor.

EGO'dan 'Ayın Şoförü' uygulaması

ANKARA - EGO Genel Müdürlüğü konforlu ve temiz bir ulaşım kadar vatandaş memnuniyetini dikkate alan uygulamaları da hayata geçirmeye devam ediyor. Otobüs İşletme Daire Başkanlığı başlattığı yeni bir uygulamayla bundan sonra her ay 'Ayın Şoförü'nü seçecek.

Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarını kullanan Başkentlilere daha kaliteli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak için yeni uygulamaları hayata geçiriyor. EGO Genel Müdürlüğü bir yandan otobüs şoförlerine yönelik eğitimlere devam ederken, sürücü kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için de yeni bir uygulamayı başlattı. EGO Otobüs İşletme Daire Başkanlığı otobüs sürücüleri arasından bundan sonra her ay 'Ayın Şoförü'nü seçecek.

Yeni uygulama kapsamında her bölgeden bir çalışan olmak üzere toplam 5 otobüs sürücüsü düzenli olarak "Ayın Şoförü" ilan edilecek. Vatandaşlara davranış biçimi nedeniyle gelen teşekkür mesajlarından kılık kıyafete kadar toplam 9 kritere göre puanlama sistemiyle belirlenecek olan ayın şoförleri ikramiyeyle de ödüllendirilecek.

"İlk 'Ayın Şoförleri' belirlendi

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak ilk ayın şoförlerini belirlediklerini belirterek, seçilen şoförlerle bir araya geldi. Çalışma ahlakı, iş disiplini ve iyi niyet faktörünün de seçimlerde önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Tekbudak, şu bilgileri verdi:

"Ayın şoförü değerlendirmesinde, şoförlerin trafik kurallarına uyması, çalışma arkadaşları ve amirleri ile uyumu, iş disiplini, kılık kıyafet, vatandaşa karşı gösterdiği duyarlılık ve Başkent 153 aracılığıyla ulaştırılan olumlu geri bildirimler gibi konuları kapsayan 9 kriter dikkate alınmıştır. Değerlendirme sonucunda ise her bölgeden birer çalışanımız olmak üzere 5 sürücümüz, bu yılın ilk 'Ayın Şoförleri' olarak seçilmişlerdir."

Tekbudak'ın tek tek tebrik ettiği ayın şoförlerinden Hüseyin Karasakal düşüncelerini, "İşimizi severek yapıyoruz. Layık görüldüğüm için de çok mutluyum" sözleriyle dile getirirken, Volkan Gülşen ise "Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum, gurur verici" dedi.

Başkent'te engelli vatandaşların otobüse bindirilip indirilmesinden araç temizliğine kadar birçok konuda başarı kriterlerini de karşılayan EGO otobüs şoförlerinden Abdullah Köksal, "Yaptığımız iş zor olsa da biz severek yapıyoruz. Bu ödül de gurur verici" derken, Resul Çelik de, "Bu uygulama hepimizi daha iyi çalışmaya teşvik ediyor, teşekkür ederiz" sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Ayın şoförü seçilmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yaşar Başaran ise "Herkese örnek olmasını dilerim. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

EGO'dan 'Ayın Şoförü' uygulaması
EGO'dan 'Ayın Şoförü' uygulaması
EGO'dan 'Ayın Şoförü' uygulaması
EGO'dan 'Ayın Şoförü' uygulaması

Büyükşehir Belediyesi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel EGO'dan 'Ayın Şoförü' uygulaması - Son Dakika


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