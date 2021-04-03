EGO'dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

EGO'dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek

03.04.2021 00:56

EGO'dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay iş birliği ile kan stoklarının azalması nedeniyle güvenli kan temini için başlatılan 'Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama Kampanyası'na destek verdi.

EGO'dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek

ANKARA - Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay iş birliği ile kan stoklarının azalması nedeniyle güvenli kan temini için başlatılan 'Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama Kampanyası'na destek verdi. Kan bağışı kampanyası, 1-8 Nisan tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem ile Araç Bakım ve Onarım Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlüklerinde devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay'ın pandemi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle kan bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği kan bağışı kampanyasına tam destek verdi. EGO Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri, Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen "Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama Kampanyası"na, 1-8 Nisan 2021 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Hayat kurtaran destek

Türk Kızılayı'ın kan bağışı kampanyasına periyodik olarak destek vermeyi sürdüreceklerini belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, EGO Genel Müdür Yardımcısı Halit Özdilek ve EGO Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök ile birlikte katıldığı kampanya hakkında şu bilgileri verdi:

"EGO 2. Bölgedeki görevli arkadaşlarımız her gün insanları okullarına, işlerine, evlerine ve sevdiklerine kavuşturmak için büyük bir çaba içerisindeler. Bugün de personelimiz bir fedakarlık daha yaparak kan bağışı yapmak için aramızdalar. Bir insanın canını kurtarmak ulvi bir görevdir. Kan verdiğimizde vücudumuzda kan hücreleri yenileniyor, baş ağrısı, yüksek tansiyon, stres ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesine de katkı sağlıyor. Pandemi sürecinde kan verme oranı azalmış. Biz de yeterli ölçüde katılım sağlarsak kan bağışına katkı sağlamış olacağız."

Vatandaşlarda kan bağışı bilincinin gelişmesine Büyükşehir Belediyesinin sağladığı desteğin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı olarak iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Pandemi nedeniyle kan bağışı oranında ciddi anlamda düşüş yaşanıyor ancak bizim halkımız duyarlı çağrı yapıldıktan sonra kan merkezlerimize gelmeye başladı. Kan stokları azalmıştı ama bu kampanyalar sayesinde stokları artırmaya başladık. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kan bağış oranımızda yükselme yaşayacağımızı öngörüyoruz."

Hedef salgın sürecinde kan stoklarını artırmak

EGO Genel Müdürlüğü çalışanları da özelikle salgın sürecinde gerileyen kan stoğunu artırmaya yönelik düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterirken, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Uğur Kumaş (Araç Bakım Daire Başkanlığında Puantör): "İnsanlara yararlı olmak adına kan bağışı yapmaktan mutluyum. Düzenli olarak kan bağışı yapıyorum ve herkesin gönüllü kan bağışı yapmasını, duyarlı davranmasını tavsiye ediyorum."

Adnan Erdoğan (EGO Personeli): "İnsanlık vazifemi yerine getirmiş ve birine hayat vermiş oluyorum. Belediyemizin Kızılay ile iş birliği yapması da bizi kan vermeye daha çok teşvik etti."

EGO'dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek
EGO'dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek
EGO'dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek
EGO'dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel EGO'dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika


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