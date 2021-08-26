EGO Genel Müdürlüğü 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü yeni yerleşkesine taşındı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünü Mamak Yakupabdal Mahallesi'ndeki yeni yerleşkesine taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ana hizmet binasına taşınmaya hazırlanan EGO Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünü de Mamak Yakupabdal Mahallesi'ndeki yeni yerleşkesine taşıdı.

75 bin 621 metrekarelik yerleşke teknolojik cihazlarla donatıldı

3. Bölge Şube Müdürlüğü, Altındağ ile Çankaya'nın bir kısmına ve Mamak'ın tamamında geniş bir ulaşım ağı içerisinde hizmet vermeye başladı.

Kademe birimleri, idari bina, tesisler, eklentileri ile otobüs depolama alanları, yakıt dolum istasyonu, otobüs dış yıkama fırçası ve bakım onarım atölyelerinin yer aldığı 75 bin 621 metrekarelik yerleşke teknolojik cihazlarla donatıldı.

Servis alanı olarak da kullanılan 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü, 347 otobüsün bakım, onarım, temizlik, yakıt dolumu, lastik bakımlarını da yapacak.

3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Arslan Arslan, yılda ortalama 180 bin yolcunun ulaşımından sorumlu olacaklarını bildirdi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Yeni yerleşkemiz, tüm birimleriyle yenilenerek daha modern bir yapıya kavuştu. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan 5 tane Otobüs İşletme Şube Müdürlükleri arasında en büyük ikinci bölge olan 3. Bölgede vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek imkanlarımız ölçüsünde hizmetlerimizde güncellemeler yapıyoruz. 564 personelimizle Başkentlilere daha hızlı hizmet vereceğiz."