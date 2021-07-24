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EGO Genel Müdürlüğü Ulus Meydanı'na taşınıyor - Son Dakika

EGO Genel Müdürlüğü Ulus Meydanı'na taşınıyor

24.07.2021 10:56
EGO Genel Müdürlüğü Ulus Meydanı'na taşınıyor, System.String[]

EGO Genel Müdürlüğü Ulus Meydanı'na taşınıyor Ankara'da halkın toplu taşıma ve ulaşım ihtiyaçlarını güvenilir, hızlı, ekonomik ve rahat şekilde karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşınmaya hazırlanıyor.

EGO Genel Müdürlüğü Ulus Meydanı'na taşınıyor

ANKARA - Ankara'da halkın toplu taşıma ve ulaşım ihtiyaçlarını güvenilir, hızlı, ekonomik ve rahat şekilde karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşınmaya hazırlanıyor. Hipodrom Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi binasında hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü, yapılacak tadilatın ardından Ulus Meydanı'nda bulunan Spor Genel Müdürlüğü binasına taşınacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınmaya hazırlanıyor. 1942 yılından bugüne kadar Başkentlilere hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü, personel sayısındaki artış ve fiziki ihtiyaçlar nedeniyle Ulus Meydanı'nda bulunan Spor Genel Müdürlüğü binasına taşınacak. Büyükşehir Belediyesinin Hipodrom Caddesi'ndeki binasında hizmet vermeyi sürdüren EGO Genel Müdürlüğü tüm birimleriyle birlikte yapılacak tadilatın ardından Başkent'in merkezinde yer alan Spor Genel Müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlayacak. EGO Genel Müdürlüğü'nün Ulus'a taşınmasıyla bölge esnafının işleri daha da canlanacak.

Ulus'un ekonomik hayatına değer katacak

EGO Genel Müdürlüğünün Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alana taşınması hem tarihi kent merkezinin hem de ekonomik, ticari ve sosyal hayatın canlanmasına katkı sağlayacak. Spor Genel Müdürlüğünün 2017'de boşalttığı ve o yıldan bugüne kadar boş ve atıl durumda bulunan binanın tadilat işlemleri için ihaleye çıkılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından binanın tadilat işlemlerine başlanacak. Bine yakın çalışanıyla hizmet verecek olan EGO Genel Müdürlüğünün yeni binaya taşınma işleminin tamamlanmasıyla birlikte bölge esnafının işleri daha da açılacak.

"Cumhuriyetimizin merkezi olduğu için ulus'u tercih ettik"

Vatandaşların Ankara'da toplu taşıma ve ulaşım ihtiyaçlarını güvenilir, ekonomik ve hızlı bir şekilde kullanması için hizmet verdiklerini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, taşınma işlemleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Zaman içinde personel sayısında yaşanan artış nedeniyle yer sorunu yaşanmaya başlandı. EGO Genel Müdürlüğü olarak uzun süredir taşınacak bina arayışımız vardı ve Ulus Atatürk Anıtı karşısında yer alan ve 2017'de Büyükşehir Belediyesine devredilen binayı hizmet binası olarak kullanabileceğimizi düşündük. Personelimizin kolayca ulaşılabileceği bir yer olması ve merkezi bir konumda yer olmasından dolayı ve en önemlisi de Cumhuriyetimizin merkezi olması sebebiyle Ulus'u tercih ettik. Binanın tadilat işlemleri için başlatılan ihale sürecinin tamamlanmasının ardından bu emektar bina için tadilat işlemlerini başlatacağız ve en kısa sürede taşınma işlemini gerçekleştireceğiz. Ulus'a taşındıktan sonra vatandaşlarımız bizlere daha kolay ulaşabilecek. Bir kamu kurumu olan EGO Genel Müdürlüğünün buraya taşınacak olmasının ayrıca ekonomik, ticari ve sosyal açıdan bölgeye hareketlilik getireceğini düşünüyorum.

EGO Genel Müdürlüğü Ulus Meydanı'na taşınıyor
EGO Genel Müdürlüğü Ulus Meydanı'na taşınıyor
EGO Genel Müdürlüğü Ulus Meydanı'na taşınıyor
EGO Genel Müdürlüğü Ulus Meydanı'na taşınıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Ulus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EGO Genel Müdürlüğü Ulus Meydanı'na taşınıyor - Son Dakika Ekonomi


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