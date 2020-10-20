EGO online eğitime ağırlık verdi - Son Dakika

EGO online eğitime ağırlık verdi

20.10.2020 12:42
EGO online eğitime ağırlık verdi, System.String[]

EGO Genel Müdürlüğü pandemi süreci nedeniyle daha önce yüz yüze başlattığı hizmet içi eğitim programlarını online olarak sürdürüyor.

EGO Genel Müdürlüğü pandemi süreci nedeniyle daha önce yüz yüze başlattığı hizmet içi eğitim programlarını online olarak sürdürüyor. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi iş birliğiyle ulaşım personeline 19 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında, "etkili iletişim", "vatandaşla iletişim" ve "kurumsallık ve görev bilinci" başlıklı online eğitim verilecek. EGO Genel Müdürlüğü ayrıca her ay bir ulaşım personelini "ayın çalışanı" olarak seçecek.

EGO Genel Müdürlüğü hizmet içi eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Pandemi süreci nedeniyle daha önce yüz yüze yapılan eğitimlere ara veren EGO Genel Müdürlüğü, ulaşım personelinin eğitimlerinin aksamaması için online eğitimlere ağırlık verdi. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi iş birliğiyle ulaşım personeline 19 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında online eğitim süreci hızlanacak.

Vatandaşla iletişimden etkili iletişime

Güz dönemi uzaktan eğitim programlarının 19 Ekim'de 255 personelin katılımıyla başladığını belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, "Hizmet içi eğitim programlarımız COVID-19 salgını öncesinde şubat ayında yüz yüze başlamıştı. Yüz yüze başladığımız eğitimlere online olarak devam etme kararı aldık. Teknolojk altyapısı yeterli olmayan personel için de akıllı telefon ve bilgisayarlar dahil olmak üzere her türlü teknik desteği sağladık" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisine bağlı eğitmenlerce ulaşım personeline; 19-23 Ekim tarihleri arasında "Etkili İletişim", 9-13 Kasım tarihleri arasında "Vatandaşla İletişim", 16-20 Kasım tarihleri arasında ise "Kurumsallık ve Görev Bilinci" başlıklı eğitimler verileceğini ifade eden Tekbudak, programa tüm EGO ulaşım personelinin katılımını hedeflediklerini söyledi.

Ulaşımda "ayın çalışanı" seçilecek

Kurum kültürünün oluşturulmasının hem uzun soluklu hem de zahmetli bir iş olduğuna dikkat çeken Tekbudak, eğitimlerle personelin kendini tanımasına, güvenini tazelemesine ve belediye hizmetini vatandaşlara daha olumlu yansıtmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Başkent 153 ve diğer kanallardan ulaşımla ilgili gelen tüm istek ve şikayetleri titizlikle değerlendirdiklerini belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, özellikle vatandaşların teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdiği, hakkında hiç şikayet olmayan, trafik kuralları ile iş sağlığı kurallarına uyan, trafikteki diğer araçlar başta olmak üzere yayalara ve yolculara saygılı ve güler yüzlü davranan ulaşım personeli içinden her ay "Ayın Çalışanı"nı seçmeyi planladıklarını açıkladı. - ANKARA

EGO online eğitime ağırlık verdi
EGO online eğitime ağırlık verdi
EGO online eğitime ağırlık verdi
EGO online eğitime ağırlık verdi

20 Kasım, Kasım, Ekim, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGO online eğitime ağırlık verdi - Son Dakika

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