Ego Otobüsleri ve Raylı Sistemlerde Geçtiğimiz Yıl 354 Milyonun Üstünde Yolcu Taşındı

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, otobüs, raylı sistemler ve teleferikle taşınan 2018 yıl sonu yolcu istatistik rakamlarını açıkladı.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, otobüs, raylı sistemler ve teleferikle taşınan 2018 yıl sonu yolcu istatistik rakamlarını açıkladı. Yapılan yenilikler ve hatlardaki iyileştirmeler sayesinde yolcu sayısının arttığı Başkent'te, geçtiğimiz yıl hem EGO otobüsleri hem de raylı sistemler ile toplam 354 milyon 363 bin 930 yolcunun taşıma işlemi gerçekleşti.



EGO'nun toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden yaşlı, engelli ve görev kartı bulunan 69 milyon 874 bin 270 kişi ise toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla vatandaş memnuniyetinin öncelendiği toplu taşıma araçlarına ait ağın genişletilmesinden yeni konulan duraklara, Ankarakart'tan temassız kredi kartıyla seyahat imkanına kadar 2018 yılında önemli yeniliklere imza atıldı. Vatandaşları güvenli, hızlı, konforlu ve her noktaya en ekonomik şekilde ulaştırma misyonunu üstlenen EGO, toplu taşıma hizmetini de vatandaşların ihtiyacına göre belirledi. Gelişen teknolojinin sisteme entegrasyonuyla da toplu ulaşımın daha nitelikli hale getirilmesi sağlandı.



"24 saat kesintisiz ulaşım"



EGO Genel Müdürü Gündoğdu, 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren Başkan Tuna'nın talimatıyla 9 metropol ilçeyi kapsayan 24 saat kesintisiz ulaşımının başlatılmasının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğine dikkat çekerek, "Toplam yolcu sayımızın yüzde 90'ına hitap eden 24 saat ulaşım hizmetleri 35 hatta 280 otobüsle gerçekleştiriliyor. Otobüslerin yanı sıra metro seferlerinin de gece 01.00'a kadar uzatılması Başkentliler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı" dedi.



Toplu taşıma sisteminde kullanılan bin 553 EGO otobüsüyle geçtiğimiz yıl 215 milyon 854 bin 581 kişinin taşındığını açıklayan Gündoğdu, raylı sistemlerle ise 135 milyon 660 bin 768 yolcuya taşıma hizmeti sunduklarını söyledi.



EGO otobüsleriyle seyahat eden yolculardan 52 milyon 839 bin 671 kişi de 2018 yılında serbest dolaşım kartını kullanarak ulaşımdan ücretsiz yararlandı. Serbest kartla otobüslerle seyahat eden yolcuların dağılımı ise şöyle:



"62-65 yaş arasında 2 milyon 739 bin 22 kişi,



65 yaş üstü yaşlı kartı kullanan 26 milyon 160 bin 150 kişi,



Engelli kartı kullanan 10 milyon 123 bin 921 kişi ve bu kişilere refakat eden 2 milyon 140 bin 41 kişi,



Emniyet kartı kullanan 3 milyon 812 bin 466 kişi,



Aile ve Sosyal kartı kullanan 1 milyon 426 bin 175 kişi,



Diğer serbest kartları kullanan 4 milyon 437 bin 896 kişi"



135 milyon yolcu raylı sistemleri tercih etti



Başkent'te hizmet veren toplam 64 kilometre uzunluğundaki metro ve Ankaray'dan oluşan raylı sistemlerle taşınan yolcu sayısı ise 2018 yılında 135 milyon 660 bin 768 kişiye ulaştı.



Raylı sistemleri ücretsiz olarak serbest kartlarla kullanan yolcu sayısı da 17 milyon 34 bin 599 kişi oldu. Yenimahalle-Şentepe arasında hem toplu taşıma hem de seyir amaçlı hizmet veren teleferik hattı da Başkentlilerin tercih ettiği ulaşım araçlarının başında yer aldı. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 848 bin 581 kişi teleferikle seyahat etti.



32 yeni hat açıldı, sefer sayısı artırıldı



EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, 2018 yılı süresince EGO'nun uygulamaya koyduğu yeni projeler, devam eden hizmetler ve çalışmaları hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Başkentlilerin toplu ulaşım hizmetlerinden en etkin şekilde faydalanmaları için ulaşım ağı ihtiyaç duyulan bölgelere doğru genişletildi. Vatandaşlarımızdan yeni hatların açılması konusunda gelen talepleri değerlendirerek, Eymir, Bala, Elmadağ, Polatlı ile farklı 32 ayrı noktaya yeni hat koyduk. Ankara şehir merkezi başta olmak üzere yolcu yoğunluğunun olduğu hatlarda 900 sefer artışı yapılmış oldu."



Başkentlilerin yazın sıcaktan kışın ise kar ve yağmurdan korunmasını sağlayan 140 yeni kapalı durak inşa edilirken, Ankara'daki toplam kapalı durak sayısı 2 bin 495'e çıktı.



'Durak Ankara' dünyada bir ilk



Ağustos ayında ilk kez Başkent Ankara'da kullanıma sunulan "Durak Ankara" uygulaması hakkında da bilgi veren Gündoğdu, şunları söyledi:



"Başkentliler bu uygulama sayesinde EGO otobüslerinin durağa ulaşma süresini daha hızlı şekilde öğrenmeye başladılar. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve dünyada ilk kez Başkentlilerin kullandığı sistem 'whatsapp' hattı üzerinden çalışıyor. EGO Cep'te uygulamasının dışında kullanıma sunduğumuz 'Durak Ankara' uygulamasından faydalanmak isteyen yolcuların 'ALO 153 Mavi Masa' hattı olarak kullanılan '0312 153 00 00' numarasını cep telefonlarına kaydetmeleri gerekiyor. Bu numaradan durak numarasının girilmesiyle anında kent içi otobüs ulaşım bilgilerine ulaşım sağlanmış oluyor."



ÖTA'lar ve banliyo hattında da Ankarakart dönemi



Metro, Ankaray ve EGO otobüslerinde kullanılan elektronik bilet kartı "ANKARAKART" özel toplu taşıma araçlarından ÖTA'lar ile Banliyo hattı "BAŞKENTRAY" ile de uyumlu hale getirildi.



EGO dışında toplu taşıma hizmeti veren ÖTA'larda da Ankarakart'ın kullanılmaya başladığını belirten Gündoğdu, "Özel Halk Otobüsleri ÖHA'lar için de çalışmalarımız devam ediyor. TCDD ile gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde her gün 520 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip banliyö tren hattı Başkentray'da Ankarakart Nisan 2018'den itibaren eş zamanlı olarak kullanılmaya başlandı" değerlendirmesinde bulundu.



Kızılay Metro ortak istasyonu başta olmak üzere 54 metro istasyonunda bulunan 84 Kioks'ta da kredi kartı ile Ankarakart'a bakiye yükleme işlemi başlatıldı.



Toplu taşımada temassız kredi kartı dönemi



Başkentlilerin toplu taşıma araçlarından rahat ve sorunsuz bir şekilde faydalanabilmesi için dünyada birçok kentte de kullanılan bankamatik ve temassız kredi kartlarıyla seyahat etme imkanı sağlandı.



Yerli ve yabancı turistler de dahil olmak üzere Başkent'te toplu taşıma araçlarında Ankarakart'ı kullanmadan tek binişte 3 TL ödeyerek temassız kredi kartı veya bankamatik kartı ile seyahat etmenin önü açıldı.



Körüklü otobüslerde şarj imkanı



Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak herkesin vazgeçilmezi haline gelen cep telefonları ile diğer elektronik aletlerin şarj edilmesine olanak sağlayan şarj dolum cihazı Başkent'teki 150 körüklü otobüse monte edildi. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, aşama aşama USB çıkışlı şarj kutularının zamanla tüm otobüslere takılarak, vatandaşların cihazlarını şarj etmesine imkan sağlanacağını ifade etti.



2 bin 533 şoför ile 3 bin 835 personele eğitim



EGO her yıl olduğu gibi 2018 yılı içinde de otobüs şoförleri, raylı sistemler, teknik ve idari personelin de içinde yer aldığı çalışanlarına hizmet içi eğitim verdi. EGO Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Devlet Personel Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Telekom Akademisi ve TODAİE işbirliği kapsamında 3 bin 835 personele eğitim verildi.



Kurumda görevli 2 bin 523 şoföre belirli periyotlarda "Psiko-Teknik Değerlendirme" ve "Şoför Eğitim Simülasyon" testleri yapıldı. Bunun yanında "Güvenli Sürüş Eğitimi", "Etkili iletişim ve Kurum İçi İletişim Eğitimi", "Yangın ve Yangından Korunma Eğitimi", "Psikolojik Risk Etmen Eğitimleri" ve "Temel İlkyardım Eğitimleri" gibi konularda uzmanlar tarafından eğitim programları düzenlendi.



Metro'da aktarmasız seyahat başladı



Başkentlilerin daha rahat seyahat etmelerini ve seyahat sürelerini kısaltmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 3 Temmuz 2018 tarihinden itibaren OSB-Törekent-Batıkent-Kızılay arası aktarmasız ulaşım hizmetini başlattıklarını duyurdu. Ankaralılar uzun süredir bekledikleri uygulamanın gerçekleşmesiyle, zamandan tasarruf da sağladı.



Usulsüz kart kullanımında rekor düşüş



Başkent ulaşımında hayata geçirilen tek kartla ulaşım, indirim uygulamaları ve raylı sistemlerdeki aktarmasız ulaşım sayesinde Ankarakart'ın usulsüz kullanımında rekor düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda 3 bin 755 usulsüz kullanım sayısına kadar ulaşan ve cezai yaptırımları bulunan başkasının adına düzenlenmiş olan Ankarakart'ın üçüncü kişilerce kanun dışı kullanımı, 2018 yılında 557'lere kadar düştü.



Mostar Belediyesi'ne ulaşım desteği



Türkiye ve Bosna-Hersek Yerel Yönetimleri Arası İşbirliği Projesi'ne EGO Genel Müdürlüğü'nün de destek olduğunu belirten Gündoğdu, Türkiye Belediyeler Birliği ve EGO arasından imzalanan protokol çerçevesinde de 3 EGO otobüsünün Mostar Belediyesi'ne gönderildiğini söyledi



Bölge müdürlüklerine yeni yerleşkeler



Mamak ilçesi Kusunlar Mahallesi'ndeki 91 bin 621 metrekarelik bir alana Otobüs 3. Bölge yerleşkesinin yapılmaya başladığını belirten Gündoğdu, "CNG İstasyonu, Akaryakıt İstasyonu, Atölye, Kapalı Garaj, Otobüs Yıkama Ünitesi ve Hizmet Binası gibi birimlerin bulunduğu yerleşkenin fiziki gerçekleşmesi yüzde 90 oranında tamamlandı. Otobüs 1. Bölge Müdürlüğü ile 4. Bölge Müdürlüklerinin yerlerinin farklı yerlere taşınması ve daha modern yerleşkelerinin yapılması için de çalışma başlattık" dedi. - ANKARA

