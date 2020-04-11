EGO otobüsleri, yasaktan muaf Ankaralılara hizmet verecek - Son Dakika

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EGO otobüsleri, yasaktan muaf Ankaralılara hizmet verecek
27 dakika önce
EGO otobüsleri, yasaktan muaf Ankaralılara hizmet verecekANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği cumartesi ve pazar günlerinde EGO otobüslerinin belirli saatlerde sokağa çıkma muafiyetinde olan sağlık çalışanları ile diğer vatandaşlara...
EGO otobüsleri, yasaktan muaf Ankaralılara hizmet verecek
ANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği cumartesi ve pazar günlerinde EGO otobüslerinin belirli saatlerde sokağa çıkma muafiyetinde olan sağlık çalışanları ile diğer vatandaşlara hizmet vereceğini, ANKARAY ve metronun kapalı olacağını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "EGO Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği cumartesi-pazar günlerinde EGO otobüsleri ile saat 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 arasında, sokağa çıkma muafiyetinde olan sağlık çalışanlarımız ile diğer vatandaşlarımıza hizmet verecektir. ANKARAY ve metro kapalı olacaktır" denildi.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:10 Kaynak: DHA
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