Ego Otobüslerinde Ücretsiz İnternet
1 saat önce
ANKARA (AA) – Başkentte EGO otobüslerinde ücretsiz kablosuz internet (wi-fi) hizmeti sunulacak.
ANKARA (AA) – Başkentte EGO otobüslerinde ücretsiz kablosuz internet (wi-fi) hizmeti sunulacak. Ankara
Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı açıklamada, 46 lokasyonda ve 100'e yakın noktada başlatılan ücretsiz wi-fi uygulamasının EGO otobüslerinde de uygulayacağı belirtildi.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
, gençlerden toplu taşıma araçlarında da ücretsiz wi-fi konusunda yoğun talep gelmesi üzerine teknik çalışma yaptıklarını ifade etti.
Tuna, "Ortak akılla kenti yönetme ilkemiz doğrultusunda gerek gençlerimizi gerekse tüm vatandaşlarımızı dinliyoruz. Başkentlilerin memnuniyeti ve tabii ki mutluluğu bizim için hem çok önemli hem de çok değerli. Bu nedenle şehrimizde teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 Kaynak: AA
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