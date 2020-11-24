EGO otobüslerine Covid-19 düzenlemesi - Son Dakika

EGO otobüslerine Covid-19 düzenlemesi

24.11.2020 10:11
EGO otobüslerine Covid-19 düzenlemesi, System.String[]

EGO Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi.

EGO Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara yeni düzenlemeyi duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze ve metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz" dedi.

EGO Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle Başkent'te otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi yeniden düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze ve metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz" dedi.

Seferlere kış düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda mevcut kışlık servis programı ve tam kapasite ile hizmet vermeye devam edecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında önlemler artırılırken, Metro ve ANKARAY'da vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta; otobüslerde ise araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar da ayakta yolcu taşıyabilme kuralına uygun olarak hizmet verilecek.

EGO Cep'te ve internet adresi üzerinden hareket saatleri ve güzergahları görülebilir

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye; EGO CEP'te mobil uygulamasından ya da 'www.ego.gov.tr' internet adresinde bulunan 'Hareket Saatleri' ve "ŞEHİR İÇİ ULAŞIM/ Web Bilgi Sistemi" bölümlerinden ulaşılabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Metro ve ANKARAY'ın hizmet vermeyeceği 20.00-00.00 saatleri arasında semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti sağlanırken, servis hizmeti veren hatlarda otobüsler saat 20.00 itibarıyla her 60 dakikada bir hareket edecek.

EGO Genel Müdürlüğü de yaptığı duyuruda ayrıca COVID-19 salgını kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşları uyararak; araç içleri, duraklar ve istasyonlarda temizlik, maske ve mesafe kuralına dikkat edilmesini istedi. - ANKARA

EGO otobüslerine Covid-19 düzenlemesi
EGO otobüslerine Covid-19 düzenlemesi
EGO otobüslerine Covid-19 düzenlemesi
EGO otobüslerine Covid-19 düzenlemesi

Koronavirüs, Otobüs, Ankara, Metro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGO otobüslerine Covid-19 düzenlemesi - Son Dakika


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