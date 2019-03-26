Son Dakika Haberleri: Ego Otobüsü Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Ego Otobüsü Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

EGO otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralıANKARA - Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Bulvarı Sıhhiye mevkiinde gerçekleşti.

Ego Otobüsü Yayaya Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
EGO otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Bulvarı Sıhhiye mevkiinde gerçekleşti. Örnek Mahallesi-Kızılay hattında çalışan M.A kontrolündeki 06 BE 7981 plakalı EGO otobüsü, aniden önüne fırlayan bir kişiye çarptı. Kaza sonucu 50 yaşlarındaki kimliği belirlenemeyen yaya ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:09 Kaynak: İHA

Polis, Kızılay, Atatürk Bulvarı, 3. Sayfa
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