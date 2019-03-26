Son Dakika Haberleri: Ego Otobüsü Yayaya Çarptı

Ego Otobüsü Yayaya Çarptı

1 saat önce

Ankara'da EGO otobüsünün çarptığı ağır yaralandı.

Ego Otobüsü Yayaya Çarptı, System.String[]
Ankara'da EGO otobüsünün çarptığı ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Bulvarı Sıhhiye mevkiinde gerçekleşti. Örnek Mahallesi- Kızılay hattında çalışan M.A. kontrolündeki 06 BE 7981 plakalı EGO otobüsü, aniden önüne fırlayan bir kişiye çarptı. Kaza sonucu 50 yaşlarındaki kimliği belirlenemeyen yaya ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Kızılay, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meral Akşener: Sarayın Günlük Harcaması 2 Trilyon Lira D-100 Karayolu'nda Trafik Kazası: 1'i Polis, 3 Yaralı BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ego Otobüsü Yayaya Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]