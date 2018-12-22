Ego Otobüsü Yoldan Çıktı: 2 Yaralı

Ankara'da EGO otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'da EGO otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün Elvankent otoban dönüşünde virajı alamadığı EGO otobüsü yoldan çıktı. Aniden duran otobüs içinde bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. - ANKARA

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YORUMLAR (1) Vatan sever: Ankarada bu kadar kaza olmanin sebebi kartlı sistem ve ucu ucuna sıkıstırılmıs servis saatleri Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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