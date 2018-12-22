Son Dakika Haberleri: Ego Otobüsü Yoldan Çıktı: 2 Yaralı

Ego Otobüsü Yoldan Çıktı: 2 Yaralı

6 saat önce

Ankara'da EGO otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ego Otobüsü Yoldan Çıktı: 2 Yaralı, System.String[]
Ankara'da EGO otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün Elvankent otoban dönüşünde virajı alamadığı EGO otobüsü yoldan çıktı. Aniden duran otobüs içinde bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:25 Kaynak: İHA

Etimesgut, Ankara, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • Vatan sever: Ankarada bu kadar kaza olmanin sebebi kartlı sistem ve ucu ucuna sıkıstırılmıs servis saatleri Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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