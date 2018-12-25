Son Dakika Haberleri: Ego Şoförlerine "Engelli Yolcu" Eğitimi

Ego Şoförlerine "Engelli Yolcu" Eğitimi

48 dakika önce

EGO Genel Müdürlüğünce otobüs şoförlerine, engelli yolculara karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitimler verildi.

Ego Şoförlerine
EGO Genel Müdürlüğünce otobüs şoförlerine, engelli yolculara karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitimler verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Otobüs Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren otobüs şoförlerine, engelli yolculara yönelik "davranış ve iletişim" konulu eğitim programı düzenlendi.

Ankara MS (Multipl Skleroz) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sümer Çavuşoğlu Boysan tarafından verilen eğitimde, şoförlere, her gün 30 binin üzerinde engellinin toplu taşıma araçlarından yararlandığını hatırlatarak uygun davranış biçimleri konusunda bilgi sunuldu.

Engelli yolculara karşı tutum ve iletişimin önemli olduğunu vurgulayan Boysan, şunları ifade etti:

"Engelli bireylerin toplumsal yaşamın içinde olması için yolların, binaların ve toplu ulaşım araçlarının engelliler için uygun hale getirilmesi gerekiyor. Fiziksel durumlarından dolayı tekerlekli sandalye veya koltuk değneklerine bağımlı yaşamak zorunda kalan vatandaşların, evlerinden işlerine, okullarına veya kent içinde gitmek istedikleri yerlere tek başlarına, özgür, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. EGO'nun otobüslerini engelli kullanımına uygun hale getirmesi, engellilerin kimseye muhtaç olmadan, özgürce seyahat etmesine olanak sağlıyor."

EGO şoförlerinin sosyal bir sorumluluğu da yerine getirdiğini ifade eden Boysan, herkesin aslında birer engelli adayı olduğunu unutmadan engelli yolculara karşı daha sabırlı ve anlayışlı davranması gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:52 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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