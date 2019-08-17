Son Dakika Haberleri: EGO Spor Kulübü'nden Başkent'te ilk kez spor ve eğlence festivali
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EGO Spor Kulübü'nden Başkent'te ilk kez spor ve eğlence festivali

41 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, çocukların spora olan ilgisini arttırmak amacıyla ilk kez Başkent'te bir festival düzenledi.

EGO Spor Kulübü'nden Başkent'te ilk kez spor ve eğlence festivali, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, çocukların spora olan ilgisini arttırmak amacıyla ilk kez Başkent'te bir festival düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı.

Hem spor hem eğlence

Spor salonu dışında bulunan halı sahaya kurulan oyuncaklarla doyasıya eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileleri de çocuklarına eşlik etti. Pamuk şekeri, meyve suyu, patlamış mısır ve macun ikramının yapıldığı festival alanında Hacivat ve Karagöz ile kukla gösterileriyle çocuklar bol bol eğlendi.

Festival gelenekselleştirilecek

Festivale katılan EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, festivali her yaz geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi Kent Orkestrası'nın şarkılarıyla coşan çocuklar ve aileleri, Mehteran Takımı'nın gösterileriyle de unutulmaz bir gün yaşadı. Festivalin en ilgi çekici gösterisi ise EGO Spor'a bağlı Milli sporcuların, Uzakdoğu sporlarını sergiledikleri şovlar oldu. - ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
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