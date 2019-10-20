Son Dakika Haberleri: EGO Spor Kulübü, ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor
Son Dakika Güncel EGO Spor Kulübü, ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor

EGO Spor Kulübü, ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor

47 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor.

EGO Spor Kulübü, ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sincan Spor Salonu'nda 7'den 70'e herkes ücretsiz olarak spor eğitimi alabiliyor.

EGO Spor Kulübü antrenörleri eşliğinde altyapıları oluşturulan miniklere badminton, judo, karate, jimnastik ve çocuk atletizm eğitimleri veriliyor.

23 ayrı branşta bin 500 üyesi bulunan EGO Spor Kulübü, çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyalleşmelerini de sağlıyor.

Kurslarda başarı sağlayan minikler, haftanın 7 günü antrenman yapma fırsatı buluyor.

Sporcuların beslenme, yarışma, kıyafet ve ekipman giderlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi karşılıyor.

Engelli branşlarının da bulunduğu kulüp, Paralimpik Tekvando Olimpiyatları'nda Türkiye'yi beş sporcu ile temsil edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz Kente mikrop gibi yayılan fuhuş çetesi çökertildi! Çetenin liderleri engelli çıktı Van'da 4,0 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:27:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EGO Spor Kulübü, ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]