EGO Spor Kulübü, ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sincan Spor Salonu'nda 7'den 70'e herkes ücretsiz olarak spor eğitimi alabiliyor.

EGO Spor Kulübü antrenörleri eşliğinde altyapıları oluşturulan miniklere badminton, judo, karate, jimnastik ve çocuk atletizm eğitimleri veriliyor.

23 ayrı branşta bin 500 üyesi bulunan EGO Spor Kulübü, çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyalleşmelerini de sağlıyor.

Kurslarda başarı sağlayan minikler, haftanın 7 günü antrenman yapma fırsatı buluyor.

Sporcuların beslenme, yarışma, kıyafet ve ekipman giderlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi karşılıyor.

Engelli branşlarının da bulunduğu kulüp, Paralimpik Tekvando Olimpiyatları'nda Türkiye'yi beş sporcu ile temsil edecek.