EGOD'dan Elmalı tepkisi: "Çocuklarımızı korumak zorundayız" - Son Dakika

EGOD Kadın ve Sosyal İlişkiler Komisyonu Başkanı Deniz Özçakırlar yaptığı açıklamada çocuk istismarı konusunda hukuk sisteminin daha etkili, dikkatli ve özenli olması gerektiğini ifade etti.

Elmalı Davası'nda ortaya saçılan çizim, mektup gibi istismarın içeriğe dair ayrıntılı materyallerin somut delil ya da kuvvetli şüphe içinde değerlendirilebileceğini, ancak buna rağmen tutuksuz yargılamanın böylesi hassas bir konuda doğru olmadığına inandıklarını ifade eden Özçakırlar, "Kadına yönelik şiddet, çocukların cinsel istismarı ve tüm bu olumsuzlukların cezasız kalıyor olması tüm kamuoyunu rahatsız ediyor. Üstüne İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması da bu olumsuz iklimi besleyen bir unsur olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Her tür ayrımcılığa karşı olduklarını ifade eden Özçakırlar, "Son olarak Elmalı Davası'nda kamuoyu vicdanını rahatsız eden gelişmeler yaşandı. Bir anne olarak çocukların çizimleri ve mektuplarının da uluorta paylaşılmasını çocukların geleceği ve psikolojisi açısından doğru bulmadığımızı, bu konuya hep birlikte daha hassas yaklaşılması gerektiğini belirtmek isterim. Ben bin anneyim. Bu konuda çok daha hassasım. Bu noktada hukukun herkesten daha özenli, dikkatli ve duyarlı çalışması, en küçük bir şüpheye mahal vermeden ve çocukları koruyacak kararları alarak hareket etmesi gerekiyor. Çocuklarımızı cinsel istismardan korumak zorundayız, hukuk sistemimizin de bunu yapmasını bekliyor ve diliyoruz" diye konuştu.