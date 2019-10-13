'Egoları bir kenara koyup Milli Takım'a sahip çıkalım'

A Milli Takım'ın Şenol Güneş yönetiminde oynadığı resmi ve özel toplam 9 maçta 8 galibiyet, 1 mağlubiyet alıp sadece 3 gol yediğine dikkat çeken Soydan, "Türk Milli Takımı, tarihinde ilk kez bir grubun sonu yaklaşırken, grup lideri olarak Fransa ile karşılaşacak. Çoğu Avrupa'da oynayan genç ve yetenekli futbolculardan kurulu bir takımımız var. Herkesin egosunu bir kenara koyup, bu takıma sahip çıkması lazım. Sahip olduğumuz moral ve inançla Fransa karşısına galibiyet için çıkacağız" diye konuştu.